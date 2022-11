Bruce Springsteen: «Kann mir Ruhestand nicht vorstellen»

Bruce Springsteen (73) ist seit weit über 50 Jahren als Musiker aktiv - doch in den wohlverdienten Ruhestand wird sich «The Boss» wohl nicht so bald verabschieden, wie er jetzt in der «The Howard Stern Show» enthüllte. Moderator Howard Stern (68) erhielt auf seine Frage, ob sich sein Gast vorstellen könnte, die Musik an den Nagel zu hängen, prompt eine eindeutige Antwort. «Ich kann mir den Ruhestand nicht vorstellen, nein», erklärte der 73-jährige Springsteen.