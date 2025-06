Bruce-Springsteen-Konzert in Gelsenkirchen: Drei Verletzte nach Unfall

Veltins–Arena untersucht Vorfall

Die Sicherheit bei allen Veranstaltungen geniesse oberste Priorität, weswegen der Verein FC Schalke 04 und die Veltins–Arena «alle notwendigen Massnahmen einleiten und umsetzen, um dies auch weiterhin zu gewährleisten», heisst es weiter in dem Post. Für in knapp zwei Wochen ist ein Auftritt von Iron Maiden in dem Stadion geplant. Den verletzten Konzertbesuchern wird in dem Beitrag noch «eine schnelle und vollständige Genesung» gewünscht.