Bruce Springsteen: «Lebensrettende» Spende für streikende Bergarbeiter

Springsteen startete seine Musikkarriere bereits in den 1960er Jahren und wurde später zum Weltstar. Er ist vor allem für Lieder wie «Born In The USA», «Glory Days», «Dancing In The Dark» und «Born To Run» bekannt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 20 Grammy Awards, zwei Golden Globes sowie einen Oscar für seinen Song «Streets of Philadelphia» aus dem Film «Philadelphia».