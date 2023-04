Bruce Springsteen und mehr: Diese Promis haben einen eigenen Feiertag

Diana Ross

Die legendäre Sängerin Diana Ross (79) hat gleich zwei Feiertage: In Honolulu gilt der 12. Juni offiziell als «Diana-Ross-Tag», in Los Angeles der 26. März. Hawaiis Gouverneur Kirk Caldwell (70) widmete Ross den Feiertag anlässlich ihres Konzertes in Honolulu im Jahr 2015. In Los Angeles wurde ihr Geburtstag, der 26. März, zum Feiertag erklärt.