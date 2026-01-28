Bruce Springsteen veröffentlicht Protestsong gegen ICE

Song in Rekordzeit aufgenommen

Springsteen, der für seine politische Haltung bekannt ist, teilte das Stück über seine Social–Media–Kanäle. Dazu erklärte er: «Ich habe diesen Song am Samstag geschrieben, gestern aufgenommen und heute veröffentlicht – als Antwort auf den Staatsterror, der die Stadt Minneapolis heimgesucht hat. Er ist den Menschen in Minneapolis gewidmet, unseren unschuldigen Nachbarn mit Migrationshintergrund, und dem Gedenken an Alex Pretti und Renée Good. Bleibt frei.»