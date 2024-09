Bruce Springsteen wird 75: Der unverwüstliche Boss des Rock‹n›Roll

«What a fucking ride!»

Kurz vor seinem 75. Geburtstag zeigte sich «The Boss» ebenfalls sehr beeindruckt von seinem musikalischen Lebenswerk. Bei der Weltpremiere des Dokumentarfilms «Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band», der einzigartige Impressionen seiner Welt–Tournee 2023–2024 vermittelt, auf dem Toronto International Film Festival am 8. September sagte Springsteen: «Wenn ich morgen gehen würde, wäre das in Ordnung.» Und fügte grinsend hinzu: «What a fucking ride!»