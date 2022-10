Bruce Willis: Digitaler Zwilling kann sich nicht selbstständig machen

Das Team von Bruce Willis (67) hat Berichte zurückgewiesen, wonach der Hollywood-Star sein digitales Abbild an eine Deepfake-Firma verkauft hat. Zuvor hatte es geheissen, dass der Schauspieler Rechte dafür an das Unternehmen Deepcake abgetreten haben könnte, um die Erstellung eines «digitalen Zwillings» von sich selbst zu genehmigen. So hätte Willis nach seinem Karriereende noch in Projekten erscheinen können.