Bruce Willis' Ehefrau Emma kämpft mit Schuldgefühlen

Diagnose machte Bruce Willis' Ehefrau mitfühlender

«Plötzlich war ich nicht mehr alleine und ich konnte die Hilfe suchen, die Bruce, ich und unsere Familie dringend brauchten», fügt die 45–Jährige hinzu. In den vergangenen Monaten habe sie unter anderem gelernt, wie wichtig es sei, eine Gemeinschaft zu haben. «Bruces FTD–Diagnose war niederschmetternd, aber sie erklärte so viel von dem, was wir durchgemacht hatten», schreibt Heming Willis. «Mit einer spezifischen Diagnose hat man die Chance, eine Gemeinschaft zu finden. Du kannst dich mit Menschen verbinden, die deine Geschichte sofort verstehen. Du musst dich nicht erklären.»