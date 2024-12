Bruce Willis' Ehefrau Emma teilt emotionales Statement zum Jahrestag

In guten wie in schlechten Zeiten – das hat Emma Heming Willis (46) ihrem Ehemann Bruce Willis (69) bei der Hochzeit 2009 geschworen und das hält sie auch ein. Denn die Unternehmerin steht fest an der Seite des Schauspielers, der an Demenz erkrankt ist. Sicher keine einfache Situation, wie sie am Sonntag, 29. Dezember, in einem Instagram–Beitrag einmal mehr durchblicken liess.