Bruce Willis: Emotionale Geburtstagswünsche seiner Töchter

Seit drei Jahren befindet sich der schwer erkrankte Bruce Willis in unfreiwilliger Schauspielrente. Im März 2022 gab die Familie bekannt, dass der Actionstar an der Sprachstörung Aphasie leide und deshalb seine Karriere beende. Im Februar 2023 gab Heming Willis dann das Update, dass ihr Mann an Frontotemporaler Demenz erkrankt sei. Mit der unheilbaren Krankheit gehen neben der Sprachstörung in aller Regel auch Persönlichkeitsveränderungen und Gedächtnisverlust einher.