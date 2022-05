Bruce Willis' Frau hat mit seiner Aphasie-Diagnose zu kämpfen

Grund dafür sei, dass dieses Ausmass an Fürsorge für alle anderen in ihrem Haushalt ihre eigene psychische und allgemeine Gesundheit beeinträchtigt habe. «Wenn man sich zu sehr um jemanden kümmert, kümmert man sich am Ende zu wenig um sich selbst», habe ihr jemand gesagt. Das habe die zweifache Mutter aufhorchen lassen und ihr zu denken gegeben. Ihr Grundbedürfnis sei die Bewegung. «Das ist eine Zeit, in der ich abschalten und etwas tun kann», stellt sie fest. Es sei ihrer Meinung nach wichtig, eine Sache zu finden, bei der man sich gut fühlt. Dann könne man darauf aufbauen.