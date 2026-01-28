Bruce Willis ist sich seiner Demenz offenbar nicht bewusst

Bruce Willis erkennt seine Familie noch

Oft wird Emma Heming–Willis gefragt, ob ihr Ehemann sie oder die Kinder noch erkenne. Ihre Antwort darauf ist ein klares Ja. Da er nicht an Alzheimer, sondern an FTD leidet, seien die Verbindungen zu seinen Liebsten weiterhin vorhanden, wenn auch in veränderter Form. «Er ist körperlich noch sehr präsent. Er hat eine Art, eine Verbindung zu unseren Kindern und mir aufzubauen, die vielleicht anders ist, als man es gewohnt ist, aber sie ist immer noch wunderschön und bedeutungsvoll.»