Bruce Willis' Mutter arbeitet mit 90 Jahren in einer Polizeistation

Früherer LAPD–Chef Michel Moore, der heute im Ruhestand in Tennessee lebt, findet klare Worte für das, was Marlene Willis verkörpert: «Ich glaube, sie steht für das Beste in Menschen – für jene, die an die Arbeit unserer Männer und Frauen glauben», sagte er gegenüber NBC Los Angeles. Moore hatte ihr einst die Auszeichnung als Freiwillige des Jahres überreicht – und ging noch einen Schritt weiter: Er verlieh ihr das LAPD–Dienstabzeichen. «Ich kann sie nicht zur Polizistin machen, aber ich kann ihr wenigstens das grösste Symbol geben, das es bedeutet, Polizistin zu sein», wird er zitiert.