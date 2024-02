Bruce Willis: Seine Frau veröffentlicht ein Buch über seine Krankheit

«Es ist unerlässlich, dass Informationen leicht zugänglich sind»

«Für viele Menschen ist der erste Kontakt mit dieser Krankheit in der Arztpraxis», sagte Heming–Willis in dem Interview mit «The Sunday Paper». «Ich denke, es ist sehr wichtig, wie diese Informationen vom Arzt an den Patienten und seine Angehörigen weitergegeben werden. Es ist unerlässlich, dass Ressourcen und Informationen leicht zugänglich sind.» Die 45–Jährige fügte hinzu, sie wisse aus Gesprächen mit anderen pflegenden Partnern, dass die Geschichten «leider ähnlich sind. Wir verliessen die Praxis mit so gut wie keinen Ressourcen oder Unterstützung und mit einer Diagnose, die ich kaum aussprechen konnte».