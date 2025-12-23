Bruce Willis: So emotional erlebt Ehefrau Emma die Weihnachtszeit

Bruce Willis leidet an frontotemporaler Demenz

Im Jahr 2022 hatte Willis' Familie öffentlich gemacht, dass er aufgrund einer Aphasie seine Karriere beendet. Ein Jahr später gaben sie dann bekannt, dass bei ihm frontotemporale Demenz (FTD) diagnostiziert worden sei. Im August 2025 erzählte Emma Heming Willis in der ABC–Sondersendung «Emma und Bruce Willis: Die unerwartete Reise», dass der Schauspieler nun in einem separaten Haus gepflegt wird. «Es war eine schwere Entscheidung für uns, aber es war die sicherste und beste Entscheidung, nicht nur für Bruce, sondern auch für unsere beiden kleinen Mädchen.»