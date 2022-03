Bruce Willis' Tochter Scout bedankt sich bei den Fans

An dieser Krankheit leidet Bruce Willis

Bei einer Aphasie handelt es sich um eine Schädigung des Sprachzentrums im Gehirn. Beim Betroffenen können Probleme mit dem Sprechen und dem Verstehen von Sprache auftreten, so auch beim Lesen und Schreiben. «Als Folge davon und nach reiflicher Überlegung tritt Bruce von seiner Karriere, die ihm so viel bedeutet hat, zurück», hiess es in dem Statement weiter. Wie es zu der Schädigung gekommen war, war daraus nicht ersichtlich.