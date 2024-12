Bruce Willis' Tochter Tallulah hat sich verlobt

«Die schönste Liebe, die man erleben und wachsen sehen kann. Ich liebe euch beide so sehr. Justin, ich bin so glücklich, dass ich dich meinen Bruder nennen darf. Baby Lula, mein Geschenk, meine Königin, mein Herz ist so voll. Ich bin vernarrt in euch beide», freute sich Willis' Schwester Rumer (36) in den Kommentaren. Scout (33), die dritte gemeinsame Tochter von Bruce Willis und dessen Ex Demi Moore (62), teilte in mehreren Stories auf ihrem Instagram–Profil den Post ihrer Schwester und fügte dem weitere Schnappschüsse von der Verlobung hinzu. «Meine Engel haben sich verlobt», schrieb sie dazu.