Bruce Willis: Töchter teilen neues Familienfoto zu Thanksgiving

«Dankbar», schrieben die beiden zu den innigen Fotos, die das Trio in einem lichtdurchfluteten Wohnzimmer, offenbar bei Willis zu Hause, zeigen. Tochter Scout sitzt mit ihrem Vater auf einem Sofa, der hält ein Geschenk mit der Aufschrift «Best Dad Ever» in der Hand und geniesst die Zuneigung seiner Töchter sichtlich. Tallulah sitzt auf dem Boden und streichelt ihren Papa in einem Foto liebevoll am Ohr.