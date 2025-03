Bruce Willis wird 70: Der Actionheld ohne Happy End

Vom Romantiker zur Ein–Mann–Armee

Ertönt der Name Bruce Willis, denkt der geneigte Cineast zuerst an knallhartes Testosteron–Kino, am besten im blutgetränkten Feinripp–Unterhemd. Dabei war er am Anfang seiner Karriere ein regelrechter Softie und Frauenschwarm. Als der Ruhm noch nicht erreicht und das Haupthaar noch voll war, spielte er überwiegend in romantischen Komödien, so etwa in «Blind Date – Verabredung mit einer Unbekannten», in der er wild mit Kim Basinger turtelte.