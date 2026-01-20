Bruch bei den Beckhams: Was machen eigentlich Brooklyns Geschwister?

Der öffentliche Bruch von Brooklyn Beckham (26) mit seiner Familie stellt die glänzende Fassade der Beckham–Familie auf die Probe. Während der älteste Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) nichts mehr mit seinen Eltern zu tun haben will und auf Instagram öffentlich gegen sie wettert, scheinen seine Geschwister ihre Plätze im Familiengefüge gefunden zu haben – jeder auf seine ganz eigene Weise.