Bruno Mars: Neue Single stürmt erstmals direkt an die Chart-Spitze

Für Bruno Mars (40) könnte es gerade kaum besser laufen. Der Sänger hat mit seiner neuen Single «I Just Might» einen besonderen Meilenstein erreicht: Der Song debütiert direkt auf Platz eins der Billboard Hot 100. Es ist das erste Mal in seiner Karriere, dass ihm ein solcher Direkteinstieg an der Chartspitze gelingt.
Mit diesem Erfolg reiht sich der Musiker in eine exklusive Riege ein. Insgesamt zehn Nummer–eins–Hits hat Mars nun auf seinem Konto und teilt sich damit den zehnten Platz in der ewigen Bestenliste der US–Charts. Die Marke von zehn Spitzenplatzierungen erreichte er als vierter männlicher Solokünstler überhaupt neben Drake, Stevie Wonder und Michael Jackson.
Beeindruckende Streaming–Zahlen
In der ersten Woche nach seinem Release am 9. Januar verzeichnete «I Just Might» 23,5 Millionen offizielle Streams und erreichte über 32,6 Millionen Radiohörer. Zusätzlich führt der Track sowohl die Streaming– als auch die Download–Charts an. Die Single stammt vom kommenden Mars–Album «The Romantic», das am 27. Februar 2026 erscheint. Es ist das vierte Soloalbum des Künstlers und seine Rückkehr nach einer längeren Pause.
Doch nicht nur in den Charts räumt Bruno Mars ab. Der Vorverkauf für seine dazugehörige «The Romantic Tour» hat sämtliche Rekorde in den Schatten gestellt. Am 15. Januar 2026 gingen innerhalb von nur 24 Stunden 2,1 Millionen Tickets über die virtuelle Ladentheke. Weder Ticketmaster noch Live Nation haben jemals einen Künstler erlebt, der an einem einzigen Tag mehr Karten verkaufte.
Zusatzkonzert in Berlin
Insgesamt umfasst seine erste grosse Headliner–Tour seit fast zehn Jahren rund 70 Stadionshows in Nordamerika, Europa und Grossbritannien. Die enorme Nachfrage hat auch Auswirkungen auf den deutschen Tourplan: Neben dem bereits geplanten Auftritt am 26. Juni findet zwei Tage später ein zweites Konzert im Berliner Olympiastadion statt.