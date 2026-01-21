Bruno Mars: Neue Single stürmt erstmals direkt an die Chart-Spitze

Für Bruno Mars (40) könnte es gerade kaum besser laufen. Der Sänger hat mit seiner neuen Single «I Just Might» einen besonderen Meilenstein erreicht: Der Song debütiert direkt auf Platz eins der Billboard Hot 100. Es ist das erste Mal in seiner Karriere, dass ihm ein solcher Direkteinstieg an der Chartspitze gelingt.