Bruno Mars: Rekord-Comeback nach fast zehn Jahren

So lange wie Bruno Mars (40) lässt sich selten ein Künstler Zeit. Nach fast einem Jahrzehnt veröffentlicht der Sänger wieder ein Soloalbum. Mit diesen Neuigkeiten überraschte er seine Fans Anfang 2026. «Mein Album ist fertig», liess er die Welt am 5. Januar über die Social–Media–Plattform X wissen. Nur zwei Tage später kündigte er «The Romantic» für den 27. Februar und eine erste Single für den 9. Januar an. Mit «I Just Might» setzte er sich prompt an die Spitze der Billboard–Charts.