«Brutal»: Seth Rogen und Lauren Miller über Alzheimer ihrer Mutter

Auch wenn Millers Grosseltern bereits an Alzheimer erkrankt waren, sei der Umgang mit der Diagnose ihrer Mutter schwierig gewesen. «Als sie früh erste Anzeichen gezeigt hat, geriet ich sofort in Panik, weil ich befürchtete, ich wüsste, was ihr bevorstand... und ich hatte Recht. [...] Es war brutal, wenn ich ganz ehrlich sein soll.» Die Schauspielerin habe damit zu kämpfen gehabt, sei wütend gewesen. Miller sei aber schliesslich zu einer Therapie gegangen: «Das war die einzige Möglichkeit, die ich hatte. Entweder ich lebe in der Dunkelheit oder ich tue etwas dagegen.»