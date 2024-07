«Brutaler Übergriff»: 50-Millionen-Dollar-Klage gegen Chris Brown

In der am Montag (22. Juli) beim Bezirksgericht von Harris County eingereichten Klage, aus der unter anderem auch «TMZ» zitiert, wird den Medienberichten zufolge behauptet, dass Chris Brown zusammen mit anderen Mitgliedern seiner Crew vier Männer hinter der Bühne «brutal und schwer geschlagen» haben soll. Die Männer hatten angeblich eine Einladung in den Backstage–Bereich.