Bryan Adams wird 65: Ein Rockstar wie aus dem Bilderbuch

Alles deutet darauf hin, dass Bryan Adams an seinem heutigen 65. Geburtstag ein rundum glücklicher Rockstar ist – und wie gewohnt ein besonders fleissiger. Am gestrigen 4. November absolvierte er im Rahmen seiner «So Happy It Hurts Tour» ein Konzert in der Münchner Olympiahalle. Am Tag nach seinem Geburtstag steht er dann schon wieder im italienischen Bozen auf der Bühne, um am 7. November zurück in München den «Bambi» in der Kategorie «Legende» verliehen zu bekommen. Danach wird Adams unverzüglich seine schier endlose «So happy it hurts Tour» weiterrocken, die ihn bereits seit 2022 um den gesamten Erdball führt und erst im März 2025 ihr Ende finden soll.