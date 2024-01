Bryan Cranston über Eheglück: «Fünf Dinge, auf die man achten sollte»

Schauspieler Bryan Cranston (67) hat das Geheimnis seiner fast 35–jährigen Ehe mit Robin Dearden (70) verraten. Gegenüber «People» sagte der «Breaking Bad»–Schauspieler: «Heirate die richtige Person.» Was zunächst banal klingt, sei für Cranston aber genau das Entscheidende: «Ich denke, es gibt fünf Dinge, die man bei einem Partner suchen sollte. Was auch immer diese fünf Dinge für einen sind, man braucht diese fünf Dinge», so der 67–Jährige.