Bryan Cranston und mehr: «Breaking Bad»-Cast würdigt Mark Margolis

Mark Margolis war in den vergangenen Jahrzehnten in zahlreichen grossen Filmproduktionen und auch am Theater zu sehen. Bekanntheit erlangte er etwa als Shadow in Brian De Palmas (82) «Scarface» aus dem Jahr 1983. Es folgten unter anderem Auftritte in «Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv» neben Jim Carrey (61) und in mehreren Filmen von Darren Aronofsky (54) - darunter in dessen Spielfilm-Erstling «Pi - System im Chaos», in «Requiem for a Dream», «The Wrestler» oder auch «Black Swan».