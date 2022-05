BTS besuchen nächste Woche Joe Biden

Man wolle gemeinsam Lösungen erörtern, wie man die Flut an Verbrechen gegen Menschen asiatischer Herkunft eindämmen und die Integration befeuern könne. Einem aktuellen Bericht des Center for the Study of Hate and Extremism zufolge stieg die Anzahl dieser Verbrechen im Jahr 2021 um 339 Prozent. Die Metropolen New York, San Francisco und Los Angeles hätten dabei ihre traurigen Rekorde aus dem Vorjahr ebenfalls noch einmal übertroffen.