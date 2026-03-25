BTS-Comeback bei Netflix lockt 18,4 Millionen vor den Bildschirm

Auf dem Gwanghwamun–Platz in Seoul standen BTS am 21. März erstmals seit Oktober 2022 wieder gemeinsam auf der Bühne. Das kostenlose Open–Air–Konzert von RM, Jin, SUGA, j–hope, Jimin, V und Jung Kook verfolgten rund 100.000 Fans live vor Ort. Der Rest schaute per Livestream auf Netflix zu – und es waren viele.
18,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer weltweit schalteten für die einstündige Show ein oder sahen sie innerhalb der ersten 24 Stunden nach Konzertbeginn. Das meldete der Streamingdienst Netflix selbst. Zudem schaffte es das Comeback–Konzert der K–Pop–Supergruppe an die Spitze der wöchentlichen Netflix–Charts für nicht englischsprachige Shows, wie Netflix ebenfalls mitteilte. Das Live–Konzert schaffte es demnach in 80 Ländern in die wöchentlichen Top 10 und schnappte sich in 24 Ländern sogar den Charts–Thron.
Erstes gemeinsames Album seit sechs Jahren
Einen Tag vor dem Konzert veröffentlichten BTS ihr neues Album «Arirang» – das erste gemeinsame Studiowerk der Gruppe seit «Be» aus dem Jahr 2020. Die Mitglieder der Band hatten sich 2022 in eine Pause verabschiedet, um sich auf Solo–Projekte zu konzentrieren und ihren in Südkorea verpflichtenden Militärdienst abzuleisten.
Auf Spotify war «Arirang» das meistgestreamte Album an einem einzigen Tag im bisherigen Jahr 2026 – und zugleich das meistgestreamte K–Pop–Album in der gesamten Spotify–Geschichte. Das gab der Musikstreamingdienst am Tag des Konzerts bekannt.
Doku und grosse Tour folgen
Das Comeback–Konzert ist der Auftakt für eine grosse Welttournee von BTS, die am 9. April beginnt. Sie führt die Gruppe nach Nord– und Südamerika, Europa, Australien und in weitere asiatische Länder. Der letzte Auftritt ist bislang für den 14. März 2027 in der philippinischen Hauptstadt Manila geplant. Für Deutschland sind bislang zwei Shows angesetzt: Am 11. und 12. Juli 2026 tritt die wohl bekannteste K–Pop–Band in der Allianz Arena in München auf. Laut «New York Times» könnten die Einnahmen der Tour Schätzungen zufolge sogar die mehr als zwei Milliarden US–Dollar an Ticketverkäufen von Taylor Swifts «Eras»–Tour übertreffen.
Vor der Tour gibt es für Fans aber noch eine Doku über die Band zu sehen. Eine Woche nach «BTS The Comeback Live | Arirang» startet am 27. März auf Netflix «BTS: The Return». Der Film gewährt Einblicke hinter die Kulissen und begleitet die Band bei der Entstehung von «Arirang».
Mehr und mehr Live–Events auf Netflix
Für den Streamingdienst Netflix markierte das BTS–Konzert in Seoul einen weiteren Meilenstein, was Live–Events angeht. Weitere Highlights waren in den vergangenen Jahren der Boxkampf zwischen dem 59–jährigen ehemaligen Boxchampion Mike Tyson und Influencer Jake Paul (29). Hier schalteten 108 Millionen Netflix–Abonnentinnen und Abonnenten ein. 6,2 Millionen Augenpaare wollten zuletzt im Januar dieses Jahres sehen, wie Freeclimber Alex Honnold (40) als erster Mensch den 508 Meter hohen Wolkenkratzer Taipei 101 in Taiwan erklomm.