BTS-Comeback wird live bei Netflix übertragen

Auch eine neue Netflix–Doku

Eine Woche nach «BTS The Comeback Live | Arirang» startet am 27. März auf Netflix die Dokumentation «BTS: The Return». Der Film von Regisseur Bao Nguyen gewährt Einblicke hinter die Kulissen und begleitet die Band bei der Entstehung von «Arirang». Der Film zeigt, wie die sieben Musiker nach Jahren der Trennung, persönlichen Veränderungen und der Zeit beim Militär wieder zusammenfinden. Entstanden sind Aufnahmen unter anderem in Los Angeles, wo die Bandmitglieder erstmals wieder gemeinsam Musik machten.