BTS legen eine Pause ein und planen Soloprojekte

Soloprojekte geplant

Die sieben Sänger würden anfangen, «darüber nachzudenken, als welche Art von Künstler wir alle in Erinnerung bleiben wollen», erklärte Jimin (26). Suga (29) stellte klar: «Es ist nicht so, als würden wir uns auflösen.» Es gebe Pläne für Soloprojekte, erzählten die Sänger weiter. J-Hope und Suga planen Solo-Veröffentlichungen, Jungkook (24) kündigte ein Soloalbum an. Für J-Hope steht im Juli zudem ein grosser Auftritt beim Lollapalooza-Festival in Chicago an.