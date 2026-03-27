BTS schreiben Musikgeschichte in Deutschland

Bereits am 9. April eröffnen BTS in Goyang, Südkorea, ihre Welttournee. Die Konzerte am 11. April in Goyang und am 18. April in Tokio werden als Live–Events in über 80 Länder und Regionen gestreamt und in rund 3.800 Kinos weltweit auf der Leinwand zu sehen sein. Tickets sind bereits erhältlich. Die Tour selbst ist mit 82 Konzerten in 34 Städten angelegt und setzt auf neueste Technik, darunter eine spektakuläre 360–Grad–Bühne.