BTS stürmen an die Spitze der Charts

In den Single-Charts grüsst erstmals Domiziana («Ohne Benzin») von Platz eins. Rapper Luciano (28) rutscht mit «Beautiful Girl» auf Platz zwei. Auf Platz drei landet der Partyschlager «Layla» von DJ Robin & Schürze, Kate Bush (63) folgt mit «Running Up That Hill» auf Platz vier. An fünfter Stelle steht «Ausmacht» von Emilio (25).