Bubble Skirts: Voluminöse Röcke sind zurück

Bereit für einen Bootsausflug

Influencerin Elsa Hosk (35) ist ein bekennender Fan des Rock–Trends. Das Model zeigte sich diesen Sommer bereits mehrmals auf seinem Instagram–Account in einem Bubble Skirt. Die knappe Kombination in Schwarz machte besonders Lust auf einen Tag in der Sonne. Der Bund des kurzen Rocks liegt eng an der Taille an, während der restliche Teil wie zu einem Wattebausch aufgeplustert ist. Den Hingucker kombinierte sie mit einem einfachen Top mit dünnen Trägern. Ihre Haare schützte sie auf ihrem Bootsausflug stylish mit einem schwarzen Tuch vor Hitzeschäden.