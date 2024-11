Buch von Angela Merkel verkauft sich am ersten Tag 35.000 Mal

Beim deutschen Amazon–Ableger führt «Freiheit» derzeit die Bestsellerliste an. Eine englischsprachige Fassung soll in den kommenden Monaten folgen. Dazu plant der Verlag sogar eine gemeinsame Veranstaltung mit Ex–US–Präsident Barack Obama (63) in Washington D.C., dessen eigene Memoiren «Ein verheissenes Land» sich am ersten Verkaufstag im November 2020 in Deutschland nur rund 15.600 Mal verkauften und bis heute auf über 576.000 verkaufte Exemplare kommen. Weltweit war das Buch jedoch ein durchschlagender Erfolg und ging millionenfach über die Ladentheken.