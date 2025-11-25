Bücher, Briefe und mehr: Die besten Ideen für DIY-Adventskalender

Die Vorweihnachtszeit ist die perfekte Gelegenheit, Kreativität und Liebe zum Detail zu zeigen – und das geht am besten mit einem selbstgemachten Adventskalender. Ob für Freundinnen, Familie oder die eigene kleine Selfcare–Auszeit: Ein DIY–Adventskalender macht Freude, sieht schön aus und lässt sich individuell gestalten. Hier gibt es einige kreative Ideen.