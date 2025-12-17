«Buck Rogers»-Star Gil Gerard stirbt mit 82 Jahren

Seine Ehefrau Janet postete Abschiedsworte des Schauspielers

Separat veröffentlichte sie auf Gerards eigener Facebook–Seite eine weitere Nachricht mit Worten, die er zuvor selbst verfasst hatte. «Wenn ihr das lest, dann hat Janet es veröffentlicht, so wie ich sie darum gebeten habe», schrieb er. «Mein Leben war eine wunderbare Reise. Die Möglichkeiten, die ich hatte, die Menschen, denen ich begegnet bin, und die Liebe, die ich gegeben und empfangen habe, haben meine 82 Jahre auf diesem Planeten zutiefst erfüllt.»