Buddy Duress stirbt mit 38 Jahren: Das ist die Todesursache

Duress wurde 1985 geboren. Er spielte in zwei Indie–Filmen der Safdie Brothers mit. Seine erste Schauspielrolle hatte er 2014 in ihrem Spielfilm «Heaven Knows What». Drei Jahre später spielte er dann neben Robert Pattinson in «Good Time». Danach wirkte er noch in mehreren weiteren Spiel– und Kurzfilmen mit. Schlagzeilen machte er zuletzt jedoch vor allem jenseits der Leinwand: Im Jahr 2019 wurde er wegen schweren Diebstahls festgenommen, berichtete die «New York Post». Während der Dreharbeiten zu «Flinch» im selben Jahr wurde er angeblich erneut von der Polizei in Gewahrsam genommen, weil er gedroht hatte, das Haus seiner Mutter Jo–Anne niederzubrennen.