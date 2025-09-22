Budget-Guide für die Wiesn: Sparen bei Mass, Hendl und Fahrgeschäften

Hendl und mehr: Günstig satt werden

Das klassische Wiesn–Hendl ist Kult – aber mit über 20 Euro in einigen Zelten kein Schnäppchen mehr. Wer den Brathendl–Genuss günstiger haben will, weicht auf die Stände ausserhalb der Festzelte aus: Dort sind die Preise meist ein paar Euro niedriger. Ein weiteres Sparrezept lautet Teilen: Ein ganzes Hendl reicht locker für zwei, zusammen mit einer Brezn oder etwas Obazda vom Stand wird daraus ein vollwertiges Mahl.