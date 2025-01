Budgetieren: Ohne Schulden durch das neue Jahr

Eine weitere Kategorie steht für die Ersparnisse, also Geld, das monatlich übrig bleibt und gesammelt wird. Wer das Sparen spannender gestalten möchte, kann das Geld mit sogenannten Spar–Challenges zurücklegen. Die Gestaltung kann hierbei variieren: Beispielsweise setzt man sich das Ziel,30 Mal einen Fünfeuroschein zu sammeln. Das funktioniert auch mit anderen Geldscheinen oder Münzen. Eine andere Möglichkeit wäre, 465 Euro in 30 Tagen zu sparen: Dafür einfach am ersten Tag eines jeden Monats einen Euro beiseitelegen, am zweiten Tag dementsprechend zwei Euro. Am 30. Tag sind es 30 Euro. Ebenso ist es als Wochen–Version möglich: In der ersten Woche des Jahres spart man einen Euro, in der letzten Woche sind es dann 52 Euro. Damit hat man am Jahresende nebenbei 1.378 Euro gespart. Je nachdem wie viel Geld zur Verfügung steht, sind mehrere Spar–Challenges gleichzeitig möglich.