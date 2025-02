«Buffy»-Reboot mit Sarah Michelle Gellar angeblich schon in Arbeit

Sarah Michelle Gellar hatte im Gespräch mit Drew Barrymore (49) im Dezember letzten Jahres erst eine Rückkehr der Erfolgsserie nicht mehr ausgeschlossen. In der Talkshow sagte sie: "Wenn man die ‹Sex and the City›–Nachfolgeserie ‹And Just Like That› und ‹Dexter› sieht und erkennt, dass es Möglichkeiten gibt, es zu tun, dann denkt man definitiv: ‹Na ja, vielleicht›.