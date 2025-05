«Buffy»-Reboot: Ryan Kiera Armstrong ist die neue Jägerin

Armstrong ist durch ihre Rolle als Fern in «Star Wars: Skeleton Crew» bekannt geworden. Auch in «Black Widow», «American Horror Story» und «Firestarter», einer Adaption von Stephen Kings Roman «Feuerkind», war sie bereits zu sehen. Ihr Charakter in «Buffy» wird in Casting–Unterlagen als introvertierte High–School–Schülerin beschrieben.