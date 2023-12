«Buffy»-Star Camden Toy ist tot

Der US–Schauspieler Camden Toy ist tot. Der Darsteller, der vor allem durch seine verschiedenen Rollen in der Erfolgsserie «Buffy – Im Bann der Dämonen» weltberühmt wurde, starb laut übereinstimmenden Medienberichten im Alter von 68 Jahren bereits am Montagabend in seinem Haus in Kalifornien an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Erst am Wochenende gab seine Familie via Facebook bekannt, dass es schlecht um Camden Toy stehe. In einer Mitteilung hiess es, dass die Krebsdiagnose bereits im Februar 2022 gestellt worden war und man nun aber leider am Ende des Weges angekommen sei.