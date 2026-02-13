«Buffy»-Star David Boreanaz wird zu «Detektiv Rockford»

Jim Rockford kommt aus dem Knast frei

Der Pilot für das Reboot wurde vor rund einem Monat als «zeitgenössische Neuauflage des gleichnamigen Serienklassikers» angekündigt. Darin kommt Jim Rockford auf Bewährung aus dem Gefängnis frei – wegen eines Verbrechens, das er nicht begangen hat. Mit Charme und Witz startet er als Privatdetektiv neu, löst Fälle in und um Los Angeles und gerät dabei sowohl ins Visier der Polizei als auch der organisierten Kriminalität.