Bühnen-Comeback: KI lässt Elvis Presley auferstehen

Noch einmal in einer Liveshow zum «Jailhouse Rock» die Hüften schwingen. Davon träumen Elvis–Presley–Fans in aller Welt. Wie die Londoner Produktionsfirma «Layered Reality» jetzt via «Sky News» verkündet, soll noch 2024 aus dem Traum Realität werden. Dann soll der verstorbene «King of Rock ‹n› Roll» mit der Hologramm–Show «Elvis Evolution» sein Bühnen–Comeback feiern – und das 47 Jahre nach seinem Tod.