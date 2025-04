Bühnenabschied von Blümchen: Jasmin Wagner will freie Wochenenden

Nach rund 30 Jahren macht sie für ihre kleine Familie Schluss mit der Bühne. Am 9. Mai startet ihre Abschiedstournee, die sie auf Instagram bewirbt. «Es war eine unglaubliche Reise, auf der ich so viele von euch treffen durfte, habe mit euch gesungen und geweint, gelacht und gefeiert. Doch nun, nach drei Jahrzehnten, ist es Zeit, den letzten Vorhang zu lassen», kommentiert sie den Beitrag und betont, die Tour werde ihre letzte sein. Ab Ende des Jahres wolle Wagner nicht mehr auftreten, sondern vor allem Lieder schreiben, heisst es in der Vorabmeldung. Sie wolle dann «etwas machen, was eher zwischen Montag und Freitag stattfindet und die Wochenenden frei lässt».