Bülent Ceylan: Der Rocker aus der Kurpfalz wird 50

Heavy Metal als Haltung

Wer Bülent Ceylan nur als Comedian sieht, übersieht einen entscheidenden Teil seiner Persönlichkeit: die Liebe zur Musik und speziell zum Heavy Metal. Metal ist für ihn mehr als Musik. Es ist Haltung und Ventil zugleich. Von Ceylans Metal–Alter Ego zeigen sich bei Instagram selbst Show–Ikonen wie Otto Waalkes (77) tief beeindruckt. Ceylan baut seine Metal–Lust immer wieder in seine Live–Programm ein. Tour–Titel wie «Haardrock» zeugen davon. Statt es ironisch zu brechen, integriert er das Metal–Genre glaubhaft und erschliesst sich dadurch eine weitere Zielgruppe. Seit 2011 tritt er beim berühmten «Wacken»–Festival auf. 2024 wird ihm die Ehre zuteil, das Metaller–Treffen zu eröffnen. Und sein Freund Peter Maffay (76) lässt es sich nicht nehmen, extra für den gemeinsamen Auftritt einzufliegen. Gerade im Kontrast zwischen Metal–Posen und Macho–Rollen wird Ceylans Bandbreite deutlich. Er spielt mutig mit Rollenbildern, ohne seine Fans zu verprellen.