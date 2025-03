Bülent Ceylan «tief bestürzt» über tödlichen Vorfall in Mannheim

Ein 40–jähriger Mann ist am 3. März mit einem Auto in der Innenstadt von Mannheim in eine Gruppe von Menschen gefahren. Zwei Menschen sind bei dem Vorfall ums Leben gekommen. Der Komiker Bülent Ceylan (49) meldet sich auf Instagram zu Wort und teilt mit, wie erschüttert er über die Ereignisse in seiner Heimatstadt ist.