Bully trotzt dem Sommerwetter: «Das Kanu des Manitu» startet stark

Trotz sonnigem Wetter, das traditionell die Besucherzahlen drückt: «Das Kanu des Manitus» ist stark in die Kinos gestartet. Laut dem Branchenmagazin «Blickpunkt:Film» spielte die späte Fortsetzung von «Der Schuh des Manitu» von 2001 8,3 Millionen Euro ein. Für diesen Umsatz sorgten 770.000 Karten, die seit dem Debüt von Michael Bully Herbigs (57) Westernkomödie am vergangenen Donnerstag gelöst wurden.